"Важны три очка для нас. Наконец-то мы вернулись домой, тренируемся и играем на своем поле, в более приятных условиях, без переездов. Я уже говорил ребятам и повторил сегодня, что для нас главное набирать очки, восстанавливать те потери, которые были допущены по нашей ошибке, подтянуться к группе лидеров.

Динамо – Александрия – 3:1 – видео голов и обзор матча с дебютным забитым мячом новичка "бело-синих"

Я рад победе, потому что мы играли сегодня против соперника, показывающего очень хороший футбол. Мне очень понравилась Александрия, которая, возможно, играет в лучший футбол в первой половине чемпионата – открытый, атакующий, комбинационный. Эта команда легко доходит до чужих ворот.

Мы должны сегодня играть таким образом, чтобы предусматривать действия соперника, действовать компактно при отборе мяча, атаковать через свободные зоны. В принципе, так и случилось, так мы и забили свои голы. Могли забить еще, но мог и соперник забить больше.

Хочется посмотреть эпизоды с падениями в штрафной – когда Цыганков на скорости убрал мяч под себя, мне показалось, что был фол. Если арбитр не дает пенальти в этом эпизоде, то не следовало давать и карточку, потому что падение после контакта. В эпизоде ​​с Ванатом тоже мне показалось, что защитник поначалу сыграл в ногу. Но если там не было контакта, это могла быть вторая желтая карточка и, соответственно, красная. Интерпретация этих моментов арбитром разная.

Были высокие скорости, хорошая игра с обеих сторон – как нашей, так и Александрии. Удивительно, что наши бывшие игроки обычно выходят с удвоенной энергией. Желают доказать, что способны в матче против своей команды. Я поздравляю Шулянского с забитым голом, он был настойчив и заслужил его", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Динамо нанесло Александрии первое поражение за 7 матчей УПЛ – нервы и чутье Луческу, ошибки судьи, дебютный гол Лонвейка