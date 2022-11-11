"Чому Бущан залишився у запасі? Це була моя помилка – Георгію рано було виходити на поле у ​​матчі з Фенербахче. Він повернувся з таким ентузіазмом та бажанням, що я його поставив до складу. Але він не був готовий. Йому потрібен був час. Можливо, в наступному матчі він зіграє.

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Чи було для нього особисто важливо зіграти проти турків? Ні, жодного підґрунтя не було. Просто Жора повернувся з величезним бажанням та хотів зіграти. За винятком виходу під час першого голу, в решті епізодів він зіграв добре, рятував при виході один в один.

Але відчувалося, що після травми йому ще складно було включитися в цю гру, тому що під час гри мені доводилося багато разів йому говорити, щоб він починав від воріт наші атаки, але він віддавав перевагу довгим передачам, після яких ми втрачали м'яч і віддавали супернику перевагу. Але це все можна виправити.

Руслан Нещерет відмінно тренується, поводиться. Вони – гравці збірної. Мені потрібно знайти баланс, аби вони обидва грали. Обидва – гравці високого рівня", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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