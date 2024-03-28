Как известно, Дмитрий Крыськив и Артем Бондаренко получили травмы перед вылетом Олимпийской сборной Украины в Японию, но вскоре после этого вернулись в общую группу Шахтера. Вацко поспешил развеять все аналогии с Ярославом Ракицким.

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"У нас все болельщицкое сообщество плевалось, что Ракицкий постоянно травмировался перед товарищескими матчами сборной Украины. В важных официальных матчах он играл, а когда товарняки – у него вечно какие-то травмы.

Так вот, мне рассказывали несколько футболистов, которые на то время играли в Шахтере, что Ракицкого просто не хотел отпускать в сборную Украины Луческу. Он считал, что тренировочный процесс в сборной – низкого качества, и Ракицкого после возвращения нужно еще две недели в тонус приводить после той "расслабухи" в тренировочном и околофутбольном процессе.

Поэтому когда я узнал о травмах Крыськива и Бондаренко, у меня сомнения закрались. Сейчас им эта поездка выглядит совсем невовремя. Но меня даже в Олимпийской сборной заверили, что у футболистов действительно травмы. Они не могли готовиться к матчу с Японией, поэтому смысла в их присутствии не было", – заявил Виктор Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, в свое время Ярослав Ракицкий неоднократно пропускал поединки сборной Украины, мотивируя это травмами, но после этого выходил на поле уже в следующем матче Шахтера. 34-летний защитник сыграл за национальную сборную 54 матча, забил 4 гола. Последний раз он надевал сине-желтую футболку в октябре 2018 года в матче против Чехии.

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