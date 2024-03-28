Як відомо, Дмитро Криськів і Артем Бондаренко зазнали травм перед вильотом Олімпійської збірної України до Японії, але невдовзі після цього повернулися в загальну групу Шахтаря. Вацко поквапився розвіяти усі аналогії з Ярославом Ракицьким.

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"У нас вся вболівальницька спільнота плювалася, що Ракицький постійно травмувався перед товариськими матчами збірної України. У важливих офіційних матчах він грав, а коли товарняки – у нього вічно якісь травми.

Так ось, мені розповідали кілька футболістів, які на той час грали в Шахтарі, що Ракицького просто не хотів відпускати до збірної України Луческу. Він вважав, що тренувальний процес у збірній – низької якості, і Ракицького після повернення потрібно ще два тижні в тонус приводити після тієї "розслабухи" у тренувальному та навколофутбольному процесі.

Тому коли я дізнався про травми Криськіва і Бондаренка, у мене сумніви закралися. Зараз їм ця поїздка виглядає зовсім не на часі. Але мене навіть в Олімпійській збірній запевнили, що у футболістів дійсно травми. Вони не могли готуватися до матчу з Японією, тому сенсу в їхній присутності не було", – заявив Віктор Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, свого часу Ярослав Ракицький неодноразово пропускав поєдинки збірної України, мотивуючи це травмами, але після цього виходив на поле вже в наступному матчі Шахтаря. 34-річний захисник зіграв за національну збірну 54 матчі, забив 4 голи. Востаннє він одягав синьо-жовту футболку у жовтні 2018 року в матчі проти Чехії.

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