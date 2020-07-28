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Луческу не нужно вмешиваться в напряженную ситуацию в Украине, – экс-президент ПФЛ Румынии

15:42 - Читати українською
Луческу не нужно вмешиваться в напряженную ситуацию в Украине, – экс-президент ПФЛ Румынии
Думитру Драгомир / Фото Mediafax

Бывший президент ПФЛ Румынии Думитру Драгомир рассказал о финансовом положении нового тренера Динамо.

"Луческу в том возрасте, когда ему уже не стоит вмешиваться в такую напряженную ситуацию, как в Украине.

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У Луческу хватит денег, чтобы прожить еще 2000 лет без работы. Но он хочет работать", – заявил Драгомир для Digi Sport.

Напомним, новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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