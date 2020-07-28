Луческу не нужно вмешиваться в напряженную ситуацию в Украине, – экс-президент ПФЛ Румынии

Испания — 15:02 1169
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Форвард Реала заболел коронавирусом и не сыграет с Манчестер Сити в Лиге чемпионов
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"Навіщо йому, у його 75 років, цей стрес? Він не зможе спокійно тренувати": ультрас Динамо ніколи не пробачать ЛуческуИнтервью — 13:10 3591
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Зідан був категорично проти: чому Луніну не варто повертатися в Реал прямо зараз?Сергій Тищенко — 11:10 1
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Динамо официально обьяснило "отставку" Луческу, рассекретив переписку тренера c СуркисомУкраина — 11:02 18099
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Луческу неоднозначно ответил на слухи об отставке из ДинамоУкраина — 00:06 19780