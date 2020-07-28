Луческу пригласил двух иностранных специалистов в тренерский штаб Динамо

Мирча Луческу собирает свою команду специалистов для работы с игроками киевского клуба.

Мирча Луческу нашел двойную замену Александру Спиридону, который отказался стать помощником румына в Динамо, сообщает Sport.ro.

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В свой тренерский штаб Луческу пригласил итальянца Диего Лонго и молдаванина Эмилиана Караса. Лонго работал помощником сына новоиспеченного тренера Динамо. Карас работал в тренерском штабе румынского Клужа.

Напомним, ранее Игорь Суркис анонсировал, что именно Спиридон, который работал с Луческу в Шахтере, станет ассистентом главного тренера Динамо.

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