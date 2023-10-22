– Почему Шахтер и даже Полесье усиливаются легионерами, а в Динамо иностранцы, по вашим словам, ехать боятся. Это как-то связано именно с этим клубом?

– Я не принимаю решений по трансферам, я тренирую футболистов. Какие-то клубы, возможно, покупают новых футболистов, качественных легионеров, но мы действительно никого не подписали и потому играем исполнителями, которые сейчас есть в нашем распоряжении.

Что касается самого матча, то тяжело начинать игру с ошибок. У Днепра-1 – хорошая команда со слаженной игрой и в обороне, и в нападении, которая хорошо подготовилась к матчу против нас. А мы начали игру с двух ошибок. Но мы доминировали, атаковали, создавали моменты. К сожалению, наши футболисты сегодня не были достаточно злыми, чтобы результативно противостоять этому сопернику.

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– Кто виноват в том, что команда не выполнила установку на игру?

– Проблема в том, что мы потеряли 11 основных футболистов, которые были лидерами нашей команды и играли ключевую роль. Сейчас в нашем составе 5-6 молодых футболистов без опыта, им нужно учиться.

Проблема во мне: я не смог за столь короткий период времени построить команду, которая могла бы противостоять нашим оппонентам в чемпионате Украины. Кроме того, от нас отвернулась удача. Мы надолго потеряли Шапаренко, а потом еще и Ярмоленко. Попов только на днях восстановился. Наконец сегодня отбывал дисквалификацию Караваев.

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Наши футболисты сегодня не показали уровень, который мы хотим видеть от них. Мы создаем новую команду, но главное, что сегодня было допущено слишком много ошибок. Впрочем, я не снимаю с себя ответственности.

В ситуации с пропущенным голом Сирота, Вивчаренко и Бущан не поняли друг друга. Но пропустить – не столь большая проблема. Проблема в том, что мы не смогли забить.

– Почему ваша команда так мало била по воротам? Это заслуга команды соперника?

– Согласен с вами. Бражко очень редко возвращался в оборону, он постоянно находился на 20-25 метров дальше, чем требовалось. В оборону сегодня он вернулся всего один раз. Остальное время он находился вдали от нашей штрафной площади, ошибался под прессингом, создавая тем самым возможности для соперника.

Сегодня у всех наших футболистов не было необходимого уровня концентрации, собранности. Да, мы постоянно играли под прессингом, но главная проблема была в большом количестве технического брака. Потому и проиграли. У нас хороший контроль мяча, хороший пас, но этого недостаточно: надо завершать атаки, – dynamo.kiev.ua цитирует послематчевую пресс-конференцию Луческу.

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