Опытный Дмитрий Немчанинов заявил, что закарпатцы больше не нуждаются в его услугах.

"Состоялась встреча футболистов с клубным руководством. Если коротко, то сказали, что на меня больше не рассчитывают.

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Знаете, ничего страшного не случилось, главное, что футбольная жизнь продолжается. Сейчас уже начал поиск новой команды", – сказал Немчанинов в комментарии Sport.ua.

Напомним, по итогам чемпионата Минай вылетел из УПЛ и следующий сезон начнет в Первой лиге. 34-летний Немчанинов выступал за закарпатцев с лета 2022 года. В текущем первенстве провел 23 матча, без результативных действий.

К слову, Дмитрий ранее вляпался в скандал со сдачей матча-доигровки 16-го тура УПЛ с Динамо (1:3) – игрока оправдали, хотя он и отметился голом в свои ворота. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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