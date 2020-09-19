"Мы усложнили себе игру. Мы вышли на поле, подумав, что уже выиграли этот матч. Именно поэтому допустили детские ошибки. Команда не играла в то, что мы наигрывали на тренировках. Мы больше импровизировали. Соперник был очень мотивирован после поражения в первом матче и не давал нам выходить из-под прессинга.

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Второй тайм играли иначе. Игроки вышли на замену сделали то, что от них требовалось. И сразу создали 4-5 моментов у чужих ворот. Не стоит говорить о ком-то конкретно. Сегодня вышло много молодых футболистов, но заметно, что без двух-трех опытных партнеров рядом им играть еще трудно.

Я доверяю молодежи, все зависит от них. На тренировках они выглядят хорошо, осталось перенести это в матче. Уже скоро матч в квалификации Лиги чемпионов. Наверное, это тоже сказалось. Возможно, футболисты думали уже об этом матче", – поделился Луческу в комментарии Football Hub.

Напомним, Динамо лишь на последних минутах вырвало победу над Львовом (3:1), а главным героем встречи стал Шапаренко, который отметился голом со штрафного и ассистом.

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