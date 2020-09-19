"Ми ускладнили собі гру. Ми вийшли на поле, подумавши, що вже виграли цей матч. Саме тому припустилися дитячих помилок. Команда не грала у те, що ми награвали на тренуваннях. Ми більше імпровізували. Суперник був дуже мотивованим після поразки в першому матчі і не давав нам виходити з-під пресингу.

Суркіс відмовився продати Піваріча з Динамо за солідну суму – Красніков озвучив причину

Другий тайм грали інакше. Гравці, що вийшли на заміну, зробили те, що від них вимагалося. І відразу створили 4-5 моментів біля чужих воріт. Не варто говорити про когось конкретно. Сьогодні вийшло багато молодих футболістів, але помітно, що без двох-трьох досвідчених партнерів поруч їм грати ще важко.

Я довіряю молоді, все залежить від них. На тренуваннях вони виглядають добре, залишилося перенести це у матчі. Вже скоро матч у кваліфікації Ліги чемпіонів. Напевно, це теж позначилося. Можливо, футболісти думали вже про цей матч", – поділився Луческу в коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Динамо лише на останніх хвилинах вирвало перемогу над Львовом (3:1), а головним героєм зустрічі став Шапаренко, який відзначився голом зі штрафного та асистом.

Динамо дотиснуло Львів завдяки Шапаренку в дуже нервовому матчі з вилученням і скандалом між тренерами