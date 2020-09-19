"Хорватия стала вице-чемпионом мира, и по Пиваричу было предложение – 4 млн евро и как-то в рассрочку.

Пиварич трогательно попрощался с Динамо

Игорь Суркис сказал, что мы не продаем за такие деньги вице-чемпионов мира", – поделился Красников в шоу Бомбардир.

Напомним, 31 июля стало известно, что Динамо не будет продлевать контракт вице-чемпиона мира. Летом 2017 киевляне заплатили загребскому Динамо за защитника 2 млн евро. Хорват страдал от постоянных травм, которые помешали ему закрепиться в основе "бело-синих" – всего 47 матчей за все время. В прошлом сезоне Пиварича провел три игры, результативными действиями не отличался.

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