Суркис отказался продать Пиварича из Динамо за солидную сумму – Красников озвучил причину
Киевское Динамо имело возможность продать Йосипа Пиварича, но не сделало этого из-за решения президента клуба Игоря Суркиса.
"Хорватия стала вице-чемпионом мира, и по Пиваричу было предложение – 4 млн евро и как-то в рассрочку.
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Игорь Суркис сказал, что мы не продаем за такие деньги вице-чемпионов мира", – поделился Красников в шоу Бомбардир.
Напомним, 31 июля стало известно, что Динамо не будет продлевать контракт вице-чемпиона мира. Летом 2017 киевляне заплатили загребскому Динамо за защитника 2 млн евро. Хорват страдал от постоянных травм, которые помешали ему закрепиться в основе "бело-синих" – всего 47 матчей за все время. В прошлом сезоне Пиварича провел три игры, результативными действиями не отличался.
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