"Я долго сопротивлялся. Многие уехали еще в 2014 году, когда россияне оккупировали Донбасс и Крым. Украина тогда имела сильный чемпионат, на высоком уровне играли четыре команды: донецкий Шахтер, киевское Динамо, харьковский Металлист и Днепр.

Динамо подтвердило еще двух спарринг-партнеров

Я тренировал Шахтер, но когда россияне напали на Донбасс, нам пришлось покинуть Донецк. С Шахтером мы переехали в Киев, где жили в непростых условиях. Достаточно сказать, что в столице мы даже не играли домашние матчи, нам приходилось летать самолетом в другие города Украины, большой страны, где расстояния очень существенные.

В Динамо попросили меня помочь, и я согласился. Первый год прошел очень хорошо, мы выиграли чемпионат, Кубок Украины и Суперкубок. Затем в 2022 году началась война, но я решил остаться, пусть даже мы играли на стадионах без зрителей и не могли пользоваться самолетом, из-за чего поездка автобусом занимала 9-10 часов. Вторая часть чемпионата в сезоне-2021/22 так и не была сыграна, и мы поехали в Европу, чтобы провести несколько матчей в поддержку мира. Я был промоутером этих поединков.

Я думал, что война закончится, что она не продлится так долго, а тем временем футбол станет ответом на потребность людей в выживании: несколько минут досуга, чтобы лучше перенести ужасную реальность гибели многих молодых людей. Вот почему я не сбежал. В Динамо осталось 14 игроков, я не сдался и восстановил команду путем привлечения молодежи. Я хотел быть рядом с ними в этой критической ситуации – многие игроки выросли вместе со мной, они сильные и сделают карьеру.

Но когда бомбардировки городов усилились, я больше не мог этого терпеть. Родные звонили мне каждый день, они очень волновались. В ноябре я уехал, дорога была тяжелой, но в конце концов я вернулся в Бухарест", – цитирует Луческу Il Tirreno.

Напомним, румынский специалист покинул Динамо в ноябре 2023 года – после его ухода команда под руководством Александра Шовковского не проиграла ни одного матча.

"Гі Ру знали всі жандарми, він стежив за підопічними на дискотеках": як українець з Динамо потрапив у легендарний Осер