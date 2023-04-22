"В Лиге Европы я поставил бы на Рому. Моуринью с годами стал более сбалансированным, но его команды демонстрируют невероятную агрессию, и то, как они прошли Фейеноорд, говорит само за себя.

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Я считаю их фаворитами, даже несмотря на присутствие в розыгрыше Ювентуса", – цитирует Луческу juventusnews24.com.

Напомним, Рома в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы благодаря голам, забитым в овертаймах, прошла Фейеноорд (4:1) и в полуфинале сыграет с Байером. В еще одной паре Ювентус померяется силами с Севильей.

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