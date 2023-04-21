"Футбол 24" рассказывает о решающих битвах за полуфинал Лиги Европы 2022/23. Отчет матчей в Риме, Лиссабоне и Сент-Жилуазе читайте в этой новости

Лига Европы УЕФА 2022/23, четвертьфинал, ответные матчи

Рома – Фейенорд – 4:1 (суммарный счет 4:2)

Голы: Спинаццола, 60, Дибала, 89, Эль-Шаарави, 101, Пеллегрини, 109 – Пайшау, 81

Удаление: Хименес, 120+1 (Фейенорд)

Спортинг – Ювентус – 1:1 (суммарный счет 1:2)

Голы: Эдвардс, 20 (пен) – Рабьо, 9

Унион Сент-Жилуаз – Байер – 1:4 (суммарный счет 2:5)

Голы: Терхо, 65 – Диаби, 2, Баккер, 38, Фримпонг, 61, Гложек, 79

Француз приносит итальянцам победу над португальцами

Ювентус, который сегодня праздновал отмену – 15 очков в Серии А, приехал в гости к Спортингу. Первая встреча завершилась минимальной победой туринцев, а на 9-й минуте ответного матча гол забил Рабьо.Адриен зацепился за скидку после углового, расстреляв ворота португальцев.

Француз отличился 11-м голом в сезоне. Таким образом, Рабьо стал самым результативным полузащитником среди всех хавбеков Серии А.

Лиссабонцы довольно быстро отыгрались, заработав пенальти на 20-й минуте. Эдвардс уверенно его реализовал. Дальнейший матч проходил на равных, однако голевых моментов больше было у хозяев – в частности, Диоманд, Эшгаю и Коатес не попали в створ ворот с 5-10 метров. Похожий эпизод был и у Влаховича.

К сожалению для сторонников Спортинга, забить еще один гол не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью, вследствие которой Ювентус стал полуфиналистом Лиги Европы 2022/23!

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Рома после поражения в Роттердаме принимала Фейенорд. "Джалоросси" надо было отыграть всего один мяч, чтобы восстановить статус-кво, однако без Дибалы и Абрахама (из-за повреждений их придержали в запасе) это дело затянулось. Да и сам матч был неприятным для Стадио Олимпико – хозяева создали немало моментов, но нидерландцы не уступали в остроте.

Открыть счет в ответном матче "волки" смогли только на 60-й минуте. Героем стал Спинаццола, который подхватил удачный отскок в штрафной и покатил мяч в дальний угол. На 77-й Кристанте еще и второй гол провел, но его не засчитали из-за фола от свежего Абрахама.

А вот Фейенорд на 81-й забил чисто – это Пайшау замкнул подачу от Шимански точным ударом головой. От бесславного вылета римлян спас вышедший на замену Дибала. На 89-й минуте он принял классный пас от Пеллегрини, развернулся вокруг Траунера в штрафной и прошил голкипера – 2:1! Этот гол перевел игру в овертайм, который нидерландцы полностью провалили.

Хозяева же создали ряд моментов и забили еще два гола. На 106-й минуте Пеллегрини принял скидку от Дибалы, качнул Виффера и отдал проникающий пас Абрахаму, а тот прострелил на Эль-Шаарави – 3:1! На 108-й же Абрахам открылся под передачу Дибалы и выстрелил в голкипера, а Пеллегрини сыграл на добивании – 4:1! Таким образом, Рома стала четвертым итальянским полуфиналистом в сезоне.

Бундеслига таки будет иметь полуфиналиста

Байер разбил сенсационный Унион Сент-Жилуаз. Дома бельгийцы выцарапали результативную ничью (1:1), но по игре "фармацевты" были значительно лучше – на выезде же они выглядели не очень выразительно. За час подопечные Хаби Алонсо провели всего 5 ударов по воротам, однако этого хватило для разгрома!

Уже на 66-й секунде серия ошибок хозяев перед штрафной завершилась самым ранним голом Байера в ЛЕ за всю историю – его забил Диаби. На 38-й минуте немцы раскатали контратаку 3-в-2, завершив ее точным ударом Баккера – 0:2. На 60-й голкипер Униона обрезался под прессингом, а Фримпонг наказал третьим мячом.

Бельгийцы смогли размочить счет на 65-й минуте усилиями Терхо, но это был их последний гол в еврокубках в текущем сезоне. На 79-й Гложек еще и добил соперника. 1:4 в Сент-Жилуазе и 2:5 в целом – Байер шагает в полуфинал.

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