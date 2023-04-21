Главный тренер Ромы Жозе Моуринью похвалил свою команду после победы над Фейенордом (4:1) и выхода в полуфинал Лиги Европы.

"Волки" были на грани вылета из ЛЕ, но классный гол Пауло Дибалы на 89-й минуте перевел игру в экстра-тайм. Там римляне дожали соперника, забив еще дважды. 4:1 – второй сезон подряд Моуринью вывел Рому в полуфинал еврокубка.

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"Команда сыграла очень хорошо в сложном поединке. Нам противостояла очень хорошая команда, но Рома ее превзошла. Теперь вы понимаете, почему у меня так много седых волос. Я провел 150 матчей в еврокубках, видел все. Еще до игры я сказал игрокам, что это будет совсем другой матч, чем против Зальцбурга или Буде-Глимт в прошлом сезоне. Я считал, что счет 1:0 на 90-й минуте был бы идеальным.

Рад за команду и болельщиков. Стараюсь дарить им радость. Уверен, что они пошли бы домой счастливыми при любом результате.

Мое будущее? Я счастлив в Роме, не могу этого скрывать. У меня хорошие отношения с владельцами. Когда я говорю что-то, что противоречит их позиции, они уважают мое мнение. Мне жаль игроков, я сочувствую им. Не могу сказать, что они похожи на моих детей, но я люблю их почти так же. Мне нравятся здешние люди, а я нравлюсь им.

Иногда я выражаю разочарование из-за своих больших амбиций, но в общем могу сказать, что я счастлив. Работаю для людей и вижу в их глазах радость", – цитирует Моуринью Roma Press.

В полуфинале Лиги Европы 60-летний португалец будет противостоять бывшему подопечному. Байер, который возглавляет Хаби Алонсо, прошел бельгийский Унион Сент-Жилуаз.

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