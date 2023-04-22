"У Лізі Європи я поставив би на Рому. Моурінью з роками став більш збалансованим, але його команди демонструють неймовірну агресію, і те, як вони пройшли Фейєнорд, говорить саме за себе.

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Я вважаю їх фаворитами, навіть попри присутність у розіграші Ювентуса", – цитує Луческу juventusnews24.com.

Нагадаємо, Рома у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи завдяки голам в овертаймах пройшла Фейєнорд (4:1) і у півфіналі зіграє з Байєром. У ще одній парі Ювентус поміряється силами з Севільєю.

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