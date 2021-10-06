Головний тренер Динамо Мірча Луческу не виключає, що після київського етапу кар'єри знову попрацює на користь однойменного клубу із Бухареста.

"Радий, що Динамо зіграло внічию (у матчі проти УТА Арад (2:2) "червоні пси" перервали серію із семи поразок поспіль – ред.), це важливий момент. Це дає команді багато ентузіазму і мотивує на наступні матчі.

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Присутність Мірчі Редніка на посаді головного тренера позитивна для команди. Зараз я навіть не знаю футболістів бухарестського Динамо. Прийде час, напевно, коли я підставлю їм своє плече. Прийде час", – сказав Луческу в інтерв'ю Digi Sport.

До слова, нещодавно румунський фахівець підписав з київським Динамо контракт до 2024 року. З бухарестським клубом Луческу пов'язує блискуча ігрова кар'єра та 5 років у статусі тренера. Наразі Динамо йде передостаннім у турнірній таблиці чемпіонату Румунії, програвши 8 з 11 стартових турів.

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