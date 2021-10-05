"Классическое всегда проходит в бескомпромиссной борьбе, с удалениями. На мой взгляд, обе команды выглядели уставшими, потому что соревновательный цикл такой, что невозможно отдохнуть. Но каждая команда старалась показать свой класс, свои лучшие качества и забить победный мяч, но поединок завершился нулевой ничьей.

Звезду Луческу на аллее славы в Донецке залили голубой краской

Команды продемонстрировали мощь двух тренеров, противостояние состоялось между Луческу и Де Дзерби. Оно не выявило сильнейшего, Динамо сохранило трехочковый отрыв от Шахтера. Когда Луческу работал в Шахтере, а Динамо тренировали отечественные тренеры, у наставников был разный менталитет. А теперь у нынешних наставников команд он похож. На мой взгляд, в этой игре был определяющим огромный опыт Луческу, ведь проиграв Суперкубок со счетом 0:3, потерпев поражение в Мюнхене от Баварии, прежде всего, нужно было сделать что-то, чтобы команда пришла в себя и продемонстрировала свои лучшие качества, а это очень сложно, учитывая перелеты. У Динамо было два дня, чтобы подготовиться к этому матчу.

В Донецке звезду Луческу закрасили цветами Динамо? Я даже не хочу комментировать такие вещи, которые свидетельствуют о неуважении к человеку, который имеет огромный опыт, огромные заслуги перед украинским футболом и седые волосы. Независимо от того, кого он тренировал до этого, в демократической стране его переход в Динамо должен восприниматься совсем по-другому. Люди, которые демонстрируют неуважение к Луческу, – дураки ", – сказал Суркис в эфире ПроФутбол Dіgital.

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