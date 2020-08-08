"Луческу нам такі слова говорить, що хочеться скоріше почати чемпіонат": Цітаішвілі вражений рівнем нового тренера

"Зміни стосуються всього – і тренувань, і нефутбольних аспектів. Наприклад, мені подобається, що усі вправи ми робимо з м'ячем, тому не відчувається, що пробігаємо багато кілометрів під час заняття, хоча насправді дистанція така ж, як і в матчі. Також імпонує, що Мірча Луческу не тільки думає про футбольне поле, а й про те, що за його межами. Після кожного тренування він завжди говорить про те, щоб ми не поспішали розходитися, а робили необхідні процедури і заходи для відновлення. Зараз у нас графік чотири дні на базі, один – вдома.

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Він концентрує увагу на всьому, на кожній дрібниці: робимо тривалу розминку, щоб не отримати травму. Тож змінилося дуже багато чого. Перші кілька днів було важко, оскільки потрібно було зрозуміти самі вправи, що від тебе хочуть. А зараз вже більш-менш ясно, що тренер хоче бачити. Та й помітно, що він бачить наш прогрес, те, як стараємося і віддаємося на полі, і підтримує нас у всьому.

Це відчувається не ставленням до мене особисто, а до усієї команди. Луческу нам вселяє, що у нас все вийде, що ми сильні, що будемо переможцями. Це іноземний менталітет, закордонні тренери це вміють. Він ще і мотиватор: він нам такі слова говорить, що вже хочеться скоріше почати новий чемпіонат", – пояснив Цітаішвілі в коментарі офіційному сайту Динамо.

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