Луческу познакомился с Динамо: курьезный эпизод между румыном и Цитаишвили

Утром 30 июля президент киевского клуба Игорь Суркис провел онлайн-презентацию Луческу для журналистов, а вечером у команды состоялась первая тренировка под руководством нового наставника.

Суркіс – футболистам Динамо о Луческу: Если с этим тренером не получится, тогда нужно будет менять всех вас

Перед началом занятия Луческу поздоровался лично с каждым футболистом. Во время этого ритуала случился курьез с участием румынского тренера и Георгия Цитаишвили – взгляд футболиста был опущен на газон, а Мирча забавно поднял настроение хавбека. Эпизод вызвал улыбку у присутствующих.

Добавим, что таким образом Динамо завершило 10-дневный отпуск и начало подготовку к новому сезону, где киевлянам предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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