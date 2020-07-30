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Луческу познакомился с Динамо: курьезный эпизод между румыном и Цитаишвили

30 июля 23:31 - Читати українською
Луческу познакомился с Динамо: курьезный эпизод между румыном и Цитаишвили
Мирча Луческу / фото: Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис представил игрокам команды нового главного тренера – Мирчу Луческу.

Утром 30 июля президент киевского клуба Игорь Суркис провел онлайн-презентацию Луческу для журналистов, а вечером у команды состоялась первая тренировка под руководством нового наставника.

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Перед началом занятия Луческу поздоровался лично с каждым футболистом. Во время этого ритуала случился курьез с участием румынского тренера и Георгия Цитаишвили – взгляд футболиста был опущен на газон, а Мирча забавно поднял настроение хавбека. Эпизод вызвал улыбку у присутствующих.

Добавим, что таким образом Динамо завершило 10-дневный отпуск и начало подготовку к новому сезону, где киевлянам предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Мирча Мирча Луческу Георгий Георгий Цитаишвили
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