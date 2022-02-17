Динамо одолело латвийцев (2:0) на зимних сборах в Турции, снова включившись после перерыва. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Вальмиера – 2:0

Голы: Витиньо, 67, Андриевский, 90 (пен)

Состав Динамо: Бущан (Нещерет, 81) – Кендзёра, Забарный, Сирота, Дубинчак, (Караваев, 61) – Сидорчук (Бражко, 81), Гармаш (Андриевский, 46) – Цыганков (Антюх, 81), Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46) – Ванат (Шкурин, 61).

Динамо начало сбор с двух разгромов. Сербскую Инджию киевляне обыграли по всем параметрам, а вот казахский Кайрат удалось дожать только под занавес матча. Сегодня чемпионы Украины встречались с латвийской Вальмиерой. Заметно, что Мирча Луческу наигрывает основной состав – минимум изменений в старте после предыдущей игры.

Динамо пробует играть в комбинационный футбол. Футболисты учатся выходить из обороны через короткий пас. Идеи похвальные, но пока за этим трудно наблюдать. Даже без мощного давления соперника "бело-синие" ошибаются в передачах, суетливо теряют мяч на своей половине, поочередно обрезают команду. И это в товарищеских матчах на сборах. Что будет в официальных?

Грубо ошибались и молодые, и опытные. Плохо отыграл Гармаш. Динамо должно было пропускать до перерыва, но Бущан вытащил мяч из угла, Йокота встряхнул перекладину, а Кроллис не попал в пустые ворота. За весь первый тайм киевляне организовали одну качественную атаку – Дубинчак подключился по флангу, получил пас от Буяльского и прострелил на Цыганкова.

Остальные моменты возникали благодаря активности Ваната. Молодой форвард снова понравился настырностью и умением зацепиться за мяч в чужой штрафной. Благодаря Ванату на ударную позицию выходили Цыганков и Гармаш. После перерыва Владислав классно выкатил под удар Сидорчуку. Еще был хороший выстрел Буяльского с паса Де Пены – там отлично сыграл голкипер.

Уже традиционно во втором тайме Динамо заиграло активнее. Удалось закрепиться в чужих владениях и построить несколько интересных комбинаций. Положительно повлиял вышедший на замену Витиньо. Бразилец включал дриблинг и дважды выводил на удар Буяльского. Виталий сам не забил, но отблагодарил результативной передачей. Буяльский навесил, а Витиньо открыл счет.

Мяч гораздо лучше держался у Динамо. Цыганков эффективно взаимодействовал с партнерами, Витиньо опасно включался, Буяльский получил необходимую поддержку. Киевляне взяли игру под контроль и полностью лишили моментов соперника. На последних минутах Буяльский заработал пенальти, открывшись под пас в штрафной. Андриевский с точки установил итоговый счет.

Динамо разбило Кайрат, проснувшись после перерыва – Цыганков с красивым голом и ассистом