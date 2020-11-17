"В ближайшее время Мирча Луческу должен встретиться с президентом Динамо, чтобы обсудить дальнейший ход событий: как будут происходить сборы команды, какое будет усиление. И насколько мне известно, уже завтра-послезавтра предстоит эта встреча, где они будут эти вопросы обсуждать. Предстоит тренировочная товарищеская игра, в которой встретятся главная и вторая команды Динамо. На этой игре как раз будут обсуждаться планы на зиму и на весну у тренерского штаба и руководства. Коснется дело и новичков: кого надо продавать, кем нужно усилить команду.

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Сейчас Луческу сказал, что у него нет особых фамилий, кто мог бы усилить Динамо. И что он будет обсуждать это с президентом, будет работать селекционная служба, и после этого уже будут приниматься решения.

Сейчас говорить о том, что будут обязательно бразильцы, или из других стран... Луческу на этом не настаивает. Разобравшись, он считает, что и в украинском чемпионате есть фуболисты, которые могут существенно усилить Динамо. Фамилии он пока не называл. Он будет обсуждать это с президентом и только потом озвучит решение селекционной службе. Но усиление обязательно будет", – заверил Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

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