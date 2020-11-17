"Наші гравці налаштовані по-бойовому. Динамо лідирує в чемпіонаті України й гідно бореться в Лізі чемпіонів. Це наш курс, і ми плануємо продовжувати наполегливо працювати, а команда має прогресувати та ставати кращою.

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Мене тішить, що футболісти дотримуються рекомендацій лікарів, з розумінням ставляться до всіх медичних нюансів. Гравці, які не задіяні у тренувальному процесі, виконують приписи медичного штабу та роблять усе можливе, щоб повернутися до ладу. Це хороший підхід та професіональне ставлення до справи.

Ті, кого вірус не зачепив, тренуються з великим завзяттям. Ми всі чудово розуміємо складність завдань – утримати лідерство в чемпіонаті України та не вдарити обличчям у бруд проти грандів світового футболу в Лізі чемпіонів. Грати проти Ювентуса та Барселони само собою важко, а з урахуванням великих кадрових втрат це велике випробування для нашої команди", – цитує Луческу офіційний сайт киян.

Нагадаємо, після 9-ти турів УПЛ кияни лідирують, випереджаючи Шахтар на одне очко. У Лізі чемпіонів динамівці розташувались на третій сходинці групи G з одним заліковим балом.

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