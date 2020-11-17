"Найближчим часом Мірча Луческу має зустрітися з президентом Динамо, щоб обговорити подальший перебіг подій: як будуть відбуватися збори команди, яке буде підсилення. І наскільки мені відомо, вже завтра-післязавтра має відбутися ця зустріч, де вони будуть ці питання обговорювати. Має відбутися тренувальна товариська гра, у якій зустрінуться головна і друга команди Динамо. І на цій грі якраз будуть обговорюватися плани на зиму і на весну у тренерського штабу та керівництва. Торкнеться справа і новачків: кого треба продавати, ким потрібно підсилити команду.

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Наразі Луческу сказав, що у нього немає особливих прізвищ, хто міг би посилити Динамо. І що він буде обговорювати це з президентом, буде працювати селекційна служба, і після цього вже будуть прийматися рішення.

Зараз говорити про те, що будуть обов’язково бразильці, чи з інших країн... Луческу на цьому не наполягає. Розібравшись, він вважає, що і в українському чемпіонаті є фуболісти, які можуть суттєво підсилити Динамо. Прізвища він поки що не називав. Він буде обговорювати це з президентом і лише потім озвучить рішення селекційній службі. Але підсилення обов’язково буде", – запевнив Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

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