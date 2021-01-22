В ближайшее время в Динамо может стать больше румынских легионеров.

Киевское Динамо вскоре может начать масштабное сотрудничество с бухарестским Динамо, сообщает Sport.ro.

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На такой идеи настаивает главный тренер киевлян Мирча Луческу. Коллаборация заключаться в переезде в Румынию на правах аренды молодых футболистов киевлян для игровой практики. В свою очередь, "бело-синие" смогут получать правао первоочередного выкупа талантов бухарестского Динамо.

Напомним, для Луческу Динамо Бухарест является родным клубом, где он успел проявить себя как игрок, так и тренер.

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