Луческу хочет наладить сотрудничество Динамо с европейским клубом
В ближайшее время в Динамо может стать больше румынских легионеров.
Киевское Динамо вскоре может начать масштабное сотрудничество с бухарестским Динамо, сообщает Sport.ro.
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На такой идеи настаивает главный тренер киевлян Мирча Луческу. Коллаборация заключаться в переезде в Румынию на правах аренды молодых футболистов киевлян для игровой практики. В свою очередь, "бело-синие" смогут получать правао первоочередного выкупа талантов бухарестского Динамо.
Напомним, для Луческу Динамо Бухарест является родным клубом, где он успел проявить себя как игрок, так и тренер.
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