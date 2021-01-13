"Летом клуб не совершал трансферов. Да, вернулся в команду Денис Гармаш, мы подписали Владимира Костевича. По моему мнению, команда находится на высоком уровне, молодые футболисты обладают хорошим потенциалом.

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Если говорить о приобретении центральных защитников, то я считаю, что Забарный, Миколенко, Попов очень хороши и могут в будущем усилить европейские топ-клубы. Например Забарный, ему лишь 18, а у него есть опыт выступлений в Лиге чемпионов, он говорит на английском, он коммуникабелен, а также у него хорошие физические данные.

Сейчас важно иметь игроков, которые быстро адаптируются под тактические идеи главного тренера. Если говорить о центре поля, там у команды есть неплохая тройка полузащитников – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский. Я не знаю, есть ли деньги у руководства, чтобы инвестировать в футболистов, которые будут явно сильнее, чем те, которые есть сейчас. Я считаю, что «Динамо» нужно усиливать состав только в том случае, если кто-то из основных игроков покинет команду", – сказав Лонго в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, Лонго покинул Динамо 5 января, проработав в киевском клубе полгода. В тренерском штаб Мирчи Луческу он исполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.

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