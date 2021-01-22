Київське Динамо незабаром може розпочати масштабну співпрацю із бухарестським Динамо, повідомляє Sport.ro.

Екс-асистент Луческу оцінив кадрову ситуацію в Динамо

На такій ідеї наполягає головний тренер киян Мірча Луческу. Колаборація полягатиме у переїзді в Румунію на правах оренди молодих футболістів киян задля здобуття ігрової практики. У свою чергу, "біло-сині" матимуть можливість першочергового викупу талантів бухарестського Динамо.

Нагадаємо, для Луческу Динамо Бухарест є рідним клубом, де він встиг проявити себе як гравець, так і тренер.

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