Динамо получило согласие от Луческу на трансфер Супряги в Болонью, сообщает TuttoBolognaWeb со ссылкой на CdS. Однако румын выдвинул одно условие – киевляне должны подписать другого форварда вместо Владислава.

Яремчук стал альтернативой Супряге в Болонье – форвард также заинтересовал гранд Серии А

Известно, что переговоры продолжаются. Болонья предлагает 3 млн евро за аренду на один сезон и выкуп летом за 7 млн, в то время как Динамо требует не менее 14 млн. Сам Супряга не против такого варианта продолжения карьеры и уже якобы сообщил своим друзьям, что ему нравится это предложение.

Напомним, в сезоне 2019/20 Супряга выступал на правах аренды за СК Днепр-1 и забил 14 голов.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса