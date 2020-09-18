Динамо отримало згоду від Луческу на трансфер Супряги в Болонью, повідомляє TuttoBolognaWeb з посиланням на CdS. Проте румун висунув одну умову – кияни мають підписати іншого форварда замість Владислава.

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Наразі відомо, що перемовини тривають. Болонья пропонує 3 млн євро за оренду на один сезон та викуп влітку за 7 млн, в той час як Динамо вимагає не менше 14 млн. Сам Супряга не проти такого варіанту продовження кар'єри та вже нібито повідомив своїм друзям, що йому подобається ця пропозиція.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Супряга виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів.

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