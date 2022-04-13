"Я знал, что стадион в Варшаве будет заполнен. Польша, Румыния, Молдова, а также другие страны очень помогают украинцам. Украинцам сейчас нужно выражать свои эмоции и футбол может помочь им в этом. В этот вечер была невероятная атмосфера. Хочу поблагодарить всех людей, которые пришли на стадион и протестовали против войны.

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И, конечно, скажу, что мы увидели хороший матч, играли две хорошие команды, которые показали отличный футбол. Для нас это был первый матч за два месяца. Было нелегко, но было заметно, что футболисты очень старались для болельщиков, для их удовольствия. В последнюю неделю мы тренировались и набрали хорошую форму. Я был приятно удивлен тем качеством игры, которое показали команды.

Мы должны продолжать в том же духе, потому что я не хочу, чтобы люди начинали привыкать к этой ситуации. Чтобы не воспринимали как обыденность происходящее в Украине. Вся Европа не должна забывать, что Украина сражается. И мы будем показывать это через наши матчи. Мы будем использовать наши имиджевые возможности для помощи людям", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, уже в четверг, 14 апреля, Динамо в Стамбуле сыграет с турецким Галатасараем. Начало матча – в 17:00.

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