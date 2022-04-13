"Я знав, що стадіон у Варшаві буде заповнений. Польща, Румунія, Молдова, а також інші країни дуже допомагають українцям. Українцям зараз потрібно висловлювати свої емоції, і футбол може допомогти їм у цьому. Цього вечора була неймовірна атмосфера. Хочу подякувати всім людям, які прийшли на стадіон та протестували проти війни.

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І, звичайно, скажу, що ми побачили хороший матч, грали дві хороші команди, які показали чудовий футбол. Для нас це був перший матч за два місяці. Було нелегко, але було помітно, що футболісти дуже старалися для вболівальників, для їхнього задоволення. Останній тиждень ми тренувалися та набрали хорошу форму. Я був приємно здивований тією якістю гри, яку показали команди.

Ми маємо продовжувати у тому ж дусі, бо я не хочу, щоб люди починали звикати до цієї ситуації. Щоб не сприймали як звичне те, що відбувається в Україні. Уся Європа не повинна забувати, що Україна б’ється. І ми будемо показувати це через наші матчі. Ми будемо використовувати наші іміджеві можливості для допомоги людям", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже у четвер, 14 квітня, Динамо у Стамбулі зіграє з турецьким Галатасараєм. Початок матчу – о 17:00.

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