"С такими соперниками игра держит в напряжении до последних секунд. Доволен, что забил гол, но немного расстроился, что пропустили перед самым финальным свистком.

Заря – Динамо: определился лучший игрок матча по версии InStat

У Зари очень хорошая команда, мы готовились, смотрели их матчи, поэтому знали, как они будут играть и заслуженно выиграли.

Что говорил Луческу после матча? Он даже из больницы рассказывает нам, как играть, поддерживает, верит в нас. И мы играем ради него", – сказал Сирота для официального сайта киевлян.

Напомним, Мирча Луческу пропустил последние матчи киевлян из-за операции.

Заря – Динамо: нестабильная крутизна киевлян, провальный успех "бело-синих" после перерыва и невнятность "мужиков"