"З такими суперниками гра тримає в напрузі до останніх секунд. Задоволений, що забив гол, але трохи засмутився, що пропустили перед самим фінальним свистком.

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У Зорі дуже хороша команда, ми готувалися, дивилися їхні матчі, тому знали, як вони будуть грати і заслужено виграли.

Що говорив Луческу після матчу? Він навіть з лікарні розповідає нам, як грати, підтримує, вірить в нас. І ми граємо заради нього", – сказав Сирота для офіційного сайту киян.

Нагадаємо, Мірча Луческу пропустив останні матчі киян через операцію.

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