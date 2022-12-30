Луческу: Давайте избавимся от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией
Главный тренер Динамо Мирча Луческу назвал факторы, мешающие развитию украинского чемпионата.
"Может ли конфликт с Россией привести к новому коллапсу УПЛ? Кто знает, что будет? Никто не знает! Все ждут, чтобы дела пошли вверх. Страсть людей к футболу постоянно растет. Интерес очень высок!
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Мое пожелание на следующий год? Давайте избавимся от этой пандемии раз и навсегда! Очевидно, что и от психоза от возможного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Ибо есть постоянная угроза. Некоторые лидеры сошли с ума. Я надеюсь, что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет новый день", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.
Напомним, румынский специалист возглавил киевский клуб летом 2020 года.
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