"Чи може конфлікт із Росією призвести до нового колапсу УПЛ? Хто знає, що буде? Ніхто не знає! Усі чекають, щоб справи пішли вгору. Пристрасть людей до футболу невпинно зростає. Інтерес дуже високий!

Довбик: Хтось написав, що мене запрошують в Росію – батько одразу набрав і сказав: "Я щось не зрозумів"

Моє побажання на наступний рік? Давайте позбудемось цієї пандемії раз і назавжди! Вочевидь, як і психозу від можливого збройного конфлікту між Україною та Росією. Бо є постійна загроза. Деякі лідери збожеволіли. Я сподіваюся, що б не трапилося, люди будуть сповнені ентузіазму. Завтра буде новий день", – цитує Луческу Gazeta Sporturilor.

Нагадаємо, румунський фахівець очолив київський клуб влітку 2020-го.

Голодуючі Поволжя-7: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – слід Зінченка, Ракицький мріє про Київ