"Я очень люблю свою страну. Здесь вырос, стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили по-украински. Точнее, суржиком, но это не так важно.

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Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, отец сразу набрал и сказал: "Я что-то не понял".

Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и прежде всего хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – цитирует Довбика Команда 1 .

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