"Что могу сказать относительно сегодняшней игры Динамо с Металлистом 1925? Команда играла по погоде, как говорится.

"В Динамо долго этого не было": Шовковский намекнул на отсутствие неприкасаемых после победы над Металлистом 1925

Изменилась ли игра команды после назначения Александра Шовковского? Да, изменилась. Настроение у футболистов очень хорошее. Они, как говорится, расслабились. Потому что Луческу был такой тренер тоталитарный, спрашивал с них очень строго. Будет зимний перерыв – посмотрим, как будет дальше", – цитирует Суркиса Динамомания.

Напомним, после увольнения Луческу Динамо под руководством Шовковского одержало три победы – "бело-синие" с одинаковым счетом (2:0) одолели Кривбасс и Рух и разбили Металлист 1925 (4:2). После 13-ти сыгранных поединков киевляне набрали 25 очков и поднялись на пятую строчку турнирной таблицы УПЛ (в запасе у них еще три матча).

Динамо перестреляло Металлист 1925 – первый за три года ассист Супряги помог подняться на пятое место