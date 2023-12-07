"Що можу сказати щодо сьогоднішньої гри Динамо з Металістом 1925? Команда грала за погодою, як то кажуть.

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Чи змінилася гра команди після призначення Олександра Шовковського? Так, змінилася. Настрій у футболістів дуже хороший. Вони, як то кажуть, розслабилися. Тому що Луческу був такий тренер тоталітарний, питав з них дуже суворо. Буде зимова перерва – подивимося, як буде далі", – цитує Суркіса Динамоманія.

Нагадаємо, після звільнення Луческу Динамо під керівництвом Шовковського здобуло три перемоги – "біло-сині" з однаковим рахунком (2:0) здолали Кривбас і Рух і розбили Металіст 1925 (4:2). Після 13-ти зіграних поєдинків кияни набрали 25 очок і піднялись на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ (в запасі у них ще три матчі).

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