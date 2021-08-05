Мирча Луческу был вынужден лечь под нож, наставнику Динамо удалили кисту, сообщает Ziare.

Врачи не пустили Луческу на товарищеский матч Динамо против Фенербахче

Операция длилась лишь 8 минут и, к счастью, прошла успешно. 76-летний специалист чувствует себя хорошо, ему ничего не угрожает. Из-за проблем со здоровьем Луческу не смог руководить командой в матче УПЛ против Вереса (4:0) и в спарринге с Фенербахче (1:1).

Следующий поединок Динамо проведет 8 августа на выезде против Зари.

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