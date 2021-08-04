Киевское Динамо полетело в Стамбул без своего главного тренера. Мирча Луческу еще болеет.

Сегодня утром делегация "бело-синих" вылетела в Стамбул, где проведет товарищеский поединок против Фенербахче. Начало встречи в 19:00.

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Журналист Игорь Цыганик сообщает, что на борту самолета не было Мирчи Луческу. Наставник Динамо не успел преодолеть простуду, через которую также пропустил игру с Верес в УПЛ. Отмечается, что врачи настояли, чтобы Луческу остался в Киеве.

Добавим, что также Динамо не поможет Денис Попов. Защитник забил первый гол киевлян в новом чемпионате во все том же матче с Верес, но получил травму и не смог завершить эту встречу.

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