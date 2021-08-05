Мірча Луческу був змушений лягти під ніж, наставнику Динамо видалили кисту, повідомляє Ziare.

Лікарі не пустили Луческу на товариський матч Динамо проти Фенербахче

Операція тривала лише 8 хвилин та, на щастя, минула успішно. 76-річний фахівець почувається добре, йому нічого не загрожує. Через проблеми зі здоров'ям Луческу не зміг керувати командою в матчі УПЛ проти Вереса (4:0) та у спарингу з Фенербахче (1:1).

Наступний поєдинок Динамо проведе 8 серпня на виїзді проти Зорі.

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