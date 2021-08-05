Луческу був прооперований у Києві
5 серпня 23:38 - Читать на русском
Наставник Динамо Мірча Луческу потребував хірургічного втручання.
Мірча Луческу був змушений лягти під ніж, наставнику Динамо видалили кисту, повідомляє Ziare.
Лікарі не пустили Луческу на товариський матч Динамо проти Фенербахче
Операція тривала лише 8 хвилин та, на щастя, минула успішно. 76-річний фахівець почувається добре, йому нічого не загрожує. Через проблеми зі здоров'ям Луческу не зміг керувати командою в матчі УПЛ проти Вереса (4:0) та у спарингу з Фенербахче (1:1).
Наступний поєдинок Динамо проведе 8 серпня на виїзді проти Зорі.
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