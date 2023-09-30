Журналист Александр Золотогорский рассказал о разборе полетов в расположении Динамо после вылета из Кубка Украины.

"Александрия неожиданно прошла Рух в Кубке Украины, но собственные игровые проблемы еще явно не решила. Динамо на этот матч выйдет очень злым. После проигрыша Оболони в Кубке Луческу был очень громким в раздевалке. Представляете, как он разбирал игру?!

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Киевляне будут супермотивированы и должны в Александрии выигрывать достаточно комфортно. Они должны доказывать свои амбиции в чемпионате. А задача для Луческу остается одна-единственная. Выиграть чемпионство", – отметил Золотогорский в своем прогнозе для Рейтинга Букмекеров.

К слову, Динамо уже завтра, 1 октября, сыграет с Александрией в поединке 9-го тура УПЛ. Начало игры в 19:00.

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