Журналіст Олександр Золотогорський розповів про розбір польотів у розташуванні Динамо після вильоту з Кубка України.

"Олександрія несподівано пройшла Рух у Кубку України, але власні ігрові проблеми ще явно не вирішила. Динамо на цей матч вийде дуже злим. Після програшу Оболоні в Кубку Луческу був дуже гучним в роздягальні. Уявляєте, як він розбирав гру?!

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Кияни будуть супервмотивовані і мають в Олександрії вигравати достатньо комфортно. Вони мають доводити свої амбіції в чемпіонаті. А завдання для Луческу залишається одне-однісіньке. Виграти чемпіонство", – зазначив Золотогорський у своєму прогнозі для Рейтингу Букмекерів.

До слова, Динамо вже завтра, 1 жовтня, зіграє з Олександрією у поєдинку 9-го туру УПЛ. Початок гри о 19:00.

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