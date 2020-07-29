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Динамо и Шахтер поздравили Луческу с днем рождения

09:23 - Читати українською
Динамо и Шахтер поздравили Луческу с днем рождения
Мирча Луческу / Сайт Шахтера

Мирча Луческу получил поздравления с 75-летним юбилеем от своего нынешнего и бывшего клубов.

"Уважаемый Мирча! Сердечно поздравляя вас с юбилеем, отдаем должное мастеру футбольной дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности. Сторонник зрелищной, блестящей игры, вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, способствуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого Шахтера – лучшее тому подтверждение.

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Надеемся, что ваши опыт и мастерство, жизненная и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском Динамо, способствуя возвращению клубу его заслуженного статуса. Вдохновения вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, благосклонности Фортуны. А в жизни – мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати С уважением, президент ФК Динамо Киев Игорь Суркис, капитан команды Сергей Сидорчук", – говорится на официальном сайте Динамо.

Поздравил Мирчу Луческу и донецкий Шахтер, правда, значительно лаконичнее.

"Шахтер приветствует Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце", – пожелали "горняки" на своем официальном сайте.

Напомним, Луческу подписал контракт с Динамо на два года с возможностью продления еще на один. До этого румын отдал 12 лет карьеры (2004-2016) заядлому врагу киевлян – донецкому Шахтеру.

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