Луческу: Ахметов полюбил вино благодаря мне

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу рассказал об отношениях с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым.

"Это была роковая встреча. Ринат Ахметов встретил своего тренера, а я – своего президента. Он очень сильно любит и чувствует футбол. Перед каждым трансфером он всерьез анализирует все факторы. Ему не свойственны необдуманные решения. Если он в чем-то не уверен, он может поинтересоваться у других.

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Он ни разу не указывал мне, какого игрока ставить. Никогда такого не было. Мы могли обсудить игрока, его готовность. Но Ахметов никогда не говорил мне, кого нужно поставить в стартовый состав.

Это правда, что я пристрастил его к вину. Он это подтвердит. С Ринатом Ахметовым у нас были прекрасные отношения. В Донецке на новом стадионе после каждой игры мы в специальной комнате обсуждали игроков, матчи. Это могло длиться по несколько часов. А еще пели в караоке, прямо там. Знаете, Ринат – любитель попеть в караоке.

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Так продолжалось до 2014-го, пока не вспыхнула трагедия в донецком регионе. Когда мы переехали в Киев, в наших отношениях произошел разлад. Мы перестали видеться. Только формально, один или два раза в год – на мой или его день рождения", – поделился Луческу в передаче Вацко Live.