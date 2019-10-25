Луческу объяснил, почему так беспощадно критиковал Фонсеку

Бывший многолетний руководитель донецкого Шахтера Мирча Луческу аргументировал критические замечания в сторону своего преемника на посту тренера "горняков" Паулу Фонсеки.

"Я раскритиковал Фонсеку, потому что он ни разу не поблагодарил меня за ту команду, которую я ему оставил. Он уничтожил Коваленко. И не оставил после себя надлежащего наследия. Ни один молодой игрок Шахтера после меня не перешел в топ-клуб.

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Когда мы играли финал Юношеской лиги УЕФА с Челси – я выпустил на поле дубль. А после этого эти футболисты не выходили на поле, они просто исчезли. Во время сборов я давал шанс пяти-шести новичкам. Малышев, Болбат, Бутко, Зубков, Борячук – все они играли при мне. Где они сейчас?

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В Фонсеки была одна цель: выигрывать трофеи и уехать за границу. Я ставил перед собой другие цели: выигрывать трофеи, строить команду и продолжать жить здесь. А Паулу принял чужой стиль и ничего не менял. Через СМИ он пытался выстроить образ топ-тренера, чтобы возглавить клуб из Европы.

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У меня тоже была возможность покинуть Шахтер и возглавить другой клуб, но я этого не сделал. В самое непростое время я остался в команде и сохранил ее на прежнем уровне. Не забывайте, что Фонсека пришел в Шахтер после того, как мы обыграли Брагу 4:0", – рассказал Луческу в программе Вацко Light.

Напомним, Мирча Луческу в течение 12 лет возглавлял донецкий Шахтер – с 2004 по 2016 год. Кроме того, он работал главным тренером Зенита и сборной Турции.

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