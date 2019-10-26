Луческу сравнил украинский и российский чемпионаты

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу рассказал, какой из чемпионатов – украинский или российский – считает сильнее на данный момент.

"Раньше украинский чемпионат был сильнее. Украинские команды выигрывали все матчи, даже товарищеские. А сейчас так с российскими клубами. На футбол влияет экономика. Российские команды лучше, потому что там большие инвестиции. Как внутренние, так и внешние. У них богатые владельцы, дошло даже до того, что президент Чечни поддерживает футбольный клуб напрямую. С этой точки зрения футбол в России построен лучше. Они также улучшили инфраструктуру, построили стадионы, которые хорошо посещаются.

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Инфраструктура же в Украине на очень низком уровне. Кроме Рината Ахметова нет людей, готовых инвестировать в футбол. А если они и есть, то их очень мало. Раньше было больше инвесторов: Коломойский, президенты Металлиста и Черноморца, Суркис. Тогда многие российские тренеры приезжали в Украину – Семин, Газзаев. Были и иностранцы вроде Рамоса или тренера донецкого Металлурга.

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Когда украинский чемпионат был в топ-5 или топ-6 среди европейских первенств. Сейчас нужно ждать. Но я уверен, что все наладится. Украинцы очень любят футбол, так что те времена еще вернутся, будут топовые команды, которые начнут выступать в Лиге чемпионов.

В Украине очень сильная сборная. Также считаю, что украинский чемпионат должен вернуться к системе из 16 команд, так как достойных команд осталось очень мало", – рассказал Луческу в программе Вацко Light.

Напомним, Луческу возглавлял донецкий Шахтер в течение 12 лет – с 2004 по 2016 год. Также румынский специалист работал главным тренером Зенита и сборной Турции.

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