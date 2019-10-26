Луческу: Ахметов полюбив вино завдяки мені

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу розповів про стосунки із президентом "гірників" Рінатом Ахметовим.

"Це була фатальна зустріч. Рінат Ахметов зустрів свого тренера, а я – свого президента. Він дуже сильно любить і відчуває футбол. Перед кожним трансфером він всерйоз аналізує всі фактори. Йому не властиві необдумані рішення. Якщо він у чомусь не впевнений, він може поцікавитись у інших.

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Він ні разу не вказував мені, якого гравця ставити. Ніколи такого не було. Ми могли обговорити гравця, його готовність. Але Ахметов ніколи не говорив мені, кого потрібно поставити в стартовий склад.

Це правда, що я підсадив його до вина. Він це підтвердить. З Рінатом Ахметовим у нас були чудові стосунки. У Донецьку на новому стадіоні після кожної гри ми в спеціальній кімнаті обговорювали гравців, матчі. Це могло тривати по кілька годин. А ще співали в караоке, прямо там. Знаєте, Рінат – любитель поспівати в караоке.

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Так тривало до 2014-го, поки не спалахнула трагедія в донецькому регіоні. Коли ми переїхали до Києва, у наших відносинах стався розлад. Ми перестали бачитися. Тільки формально, один або два рази на рік – на мій або його день народження", – поділився Луческу в передачі Вацко Live.