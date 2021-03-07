"Прежде всего, нужно отметить, что мы не смогли вскрыть оборону Миная благодаря игре соперника. Он очень организованно действовал в обороне, игроки страховали друг друга. В атаке они ни на что не рассчитывали. Перешли середину поля только после 40-й минуты.

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Мы действовали очень предсказуемо, соперник читал наши комбинации. Поэтому мы создали только два момента. Если бы мы забили, все пошло бы иначе. Что и произошло во втором тайме. Соперник раскрылся, а нам стало легче играть и забивать.

В первом тайме нашим игрокам не хватало индивидуальных действий, когда нужно было брать инициативу на себя, обыгрывать. Во время перерыва немного их поругал, и ситуация изменилась. Мы забили быстрый мяч, и игра пошла по нашему сценарию. Могли забить и пять, и шесть мячей. Я доволен победой, она добавит нам положительных эмоций во время подготовки к следующей игре", – цитирует Луческу Динамомания.

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