"Передусім, потрібно відзначити, що ми не змогли розкрити оборону Миная завдяки грі суперника. Він дуже організовано діяв в обороні, гравці страхували один одного. У атаці вони ні на що не розраховували. Перейшли середину поля тільки після 40-ї хвилини.

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Ми діяли дуже передбачувано, суперник читав наші комбінації. Тому ми створили тільки два моменти. Якби ми забили, все пішло б інакше. Що і сталося у другому таймі. Суперник розкрився, а нам стало легше грати і забивати.

У першому таймі нашим гравцям не вистачало індивідуальних дій, коли потрібно було брати ініціативу на себе, обігравати. Під час перерви трохи їх насварив, і ситуація змінилася. Ми забили швидкий м'яч, і гра пішла за нашим сценарієм. Могли забити і п'ять, і шість м'ячів. Я задоволений перемогою, вона додасть нам позитивних емоцій під час підготовки до наступної гри", – цитує Луческу Динамоманія.

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